全球金市：美联储退场疑虑打压金价触五个月新低，关注美经济数据

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
本周金价曾连续刷新五个月低点。
分析师表示，金价将进一步下滑，很有可能跌破1,200美元，因目前没有支撑因素。
辉立期货投资分析师Joyce Liu说：“即便是美元走弱，(昨日)金价也未能向上突破1,226美元，是又一个偏空信号。”
“价格可能会继续在1,226美元下方窄幅波动。至少在1,195上方还缺乏支撑位。”
美联储将在12月17-18日举行下次政策会议。本周稍晚将公布美国GDP和非农就业数据，应该能为美联储的刺激政策前景给出更多的线索。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1217.06 -6.45 -0.53 -27.32
现货银 19 -0.12 -0.63 -37.25
现货铂金 1344.8 -9.45 -0.7 -12.39
现货钯金 712.72 -0.78 -0.11 2.99
COMEX期金 1216.7 -4.1 -0.34 -27.4
COMEX期银 19.015 -0.05 -0.26 -37.26
汇率
欧元/美元 1.357
美元指数 80.741
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王洋; 审校 李婷仪)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。