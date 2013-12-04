全球金市：美联储退场疑虑打压金价触五个月新低，关注美经济数据

本周金价曾连续刷新五个月低点。

分析师表示，金价将进一步下滑，很有可能跌破1,200美元，因目前没有支撑因素。

辉立期货投资分析师Joyce Liu说：“即便是美元走弱，(昨日)金价也未能向上突破1,226美元，是又一个偏空信号。”

“价格可能会继续在1,226美元下方窄幅波动。至少在1,195上方还缺乏支撑位。”

美联储将在12月17-18日举行下次政策会议。本周稍晚将公布美国GDP和非农就业数据，应该能为美联储的刺激政策前景给出更多的线索。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1217.06 -6.45 -0.53 -27.32

现货银 19 -0.12 -0.63 -37.25

现货铂金 1344.8 -9.45 -0.7 -12.39

现货钯金 712.72 -0.78 -0.11 2.99

COMEX期金 1216.7 -4.1 -0.34 -27.4

COMEX期银 19.015 -0.05 -0.26 -37.26

汇率

欧元/美元 1.357

美元指数 80.741

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

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现货铂金 现货钯金