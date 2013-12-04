日本金融：GPIF可在不出售公债的情况下减少债券投资比重--理事长

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
政府消息人士周二称，三谷隆博对购买与通胀挂钩的日本公债来对冲通胀表达了浓厚的兴趣，但指出目前的规模非常低。政府计划下一财年把通胀挂钩公债的发行规模提高一倍至1.2万亿日圆(117亿美元)。
三谷隆博也表示，该基金可能购买外国债券。
但对于安倍首相所指派之委员会的一项建议，他持谨慎态度。该委员会建议GPIF将一个以侧重投资报酬率和企业治理的新指数，做为GPIF部分被动型股权投资的基准。三谷隆博表示，这种构想有利有弊，需要进一步研究。(完) (编译 王翔琼；审校 李婷仪)
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。