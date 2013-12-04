版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 16:44 BJT

日本金融：GPIF可在不出售公债的情况下减少债券投资比重--理事长

政府消息人士周二称，三谷隆博对购买与通胀挂钩的日本公债来对冲通胀表达了浓厚的兴趣，但指出目前的规模非常低。政府计划下一财年把通胀挂钩公债的发行规模提高一倍至1.2万亿日圆(117亿美元)。

三谷隆博也表示，该基金可能购买外国债券。

但对于安倍首相所指派之委员会的一项建议，他持谨慎态度。该委员会建议GPIF将一个以侧重投资报酬率和企业治理的新指数，做为GPIF部分被动型股权投资的基准。三谷隆博表示，这种构想有利有弊，需要进一步研究。(完) (编译 王翔琼；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐