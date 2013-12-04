西班牙数据：11月服务业PMI升至51.5，创2010年6月以来最高

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
这只是该指数2011年6月以来第二次高于50的荣衰分水岭。
“西班牙服务业正在以相对良好的态势进入圣诞节季节，尤其是考虑到11月新业务增长强劲，”Markit的分析师Andrew Harker表示。
11月新业务指数从10月的51.8跳升至54.2，创下2007年7月以来的最高水准。
“但是，我们以前见过乐观迹象快速消失的情形，如果目前的国内经济初步复苏势头难以为继，则仍存在进一步下滑的可能性，”Harker表示。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/10 沪 康惠制药 732139 2,497 14.57 22.98 国金证券 4/12 4/10 沪 大丰实业 732081 5,180 10.42 22.98 国泰君安 4/12 4/11 深 三超新材 300554 1,300 14.99 22.99 国信证券 4/13 4/11 沪 格尔软件 732232 1,525 18.10 22.91 国融证券 4/13 *4/12 深 正元智慧 300645 1,666.6667 12.35 22.98
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。