西班牙数据：11月服务业PMI升至51.5，创2010年6月以来最高

这只是该指数2011年6月以来第二次高于50的荣衰分水岭。

“西班牙服务业正在以相对良好的态势进入圣诞节季节，尤其是考虑到11月新业务增长强劲，”Markit的分析师Andrew Harker表示。

11月新业务指数从10月的51.8跳升至54.2，创下2007年7月以来的最高水准。

“但是，我们以前见过乐观迹象快速消失的情形，如果目前的国内经济初步复苏势头难以为继，则仍存在进一步下滑的可能性，”Harker表示。(完)