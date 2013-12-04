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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 17:29 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期收涨至逾三周新高，引发人民币新一轮升值预期

* 人民币收涨至逾三周新高，并再破6.0920关口
    * 中间价涨至6.13元创历史新高
    * 大行购汇不松锁住即期升值空间
    * 市场预期不排除人民币汇价就此再启一波升值

 (新增收盘价及评论)
    路透北京12月4日 - 人民币兑美元即期 周三收盘小幅上扬至逾三周新高，但
仅较昨日收盘价上扬8个点子，涨幅远低于中间价，今天中间价上涨58个点子至6.13元并创
历史新高，交易人士称，大行购汇仍未松动，令即期紧锁于12个点的波动空间，无法对中间
价新高作出同步响应。
    
    不过值得关注的是，今日收盘价亦为逾三周来首次升破6.0920元这一关口，加上结汇盘
汹涌，市场预期不排除人民币汇市或就此开启新一轮上涨行情。
    
    上海一股份制交易员称，尽管今天的中间价创新高主要是受国际美元走势以及美国副总
统访华等因素所致，但中间价创新高无疑给了人民币汇价继续升值预留空间，明后天要重点
观察中间价是否进一步升值以及大行购汇力度是否有松动。
    
    “人民币汇价下一个关键的阻力位是6.09，如果能破这个关口，人民币再来一波升值的
可能性就大大增加了，...现在就看中间价怎么走了。”上述交易员称。
        
    掉期方面，一外资银行交易员认为，受到境内货币市场人民币利率在月初仍居高不下的
影响，12月资金面从紧的预期有所升温，使得1年期美元/人民币掉期升水 在下
午出现跳涨，收盘站上500点子关口。
    
     全球汇市方面，美元兑日圆及美元指数周三在亚洲市场回落，因在本周稍晚迎来美国
就业报告等一系列事件以前，投资者先行锁定获利。 
   
     以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸
市场人民币的主要报价： 
    
 在岸市场人民币兑美元                          今日          上日       升贬
                 即期成交价格                6.0916         6.0924      0.01%
                       中间价                6.1300         6.1352      0.08%
                 成交额                     145亿美元                     
                                                                          
               日内相对于中间价最大波幅  0.64% (上限±1%)    日高       日低
                     日内波动幅度(pips)         12          6.0910     6.0922
                 2013年来即期升贬值幅度       2.28%                            
   1年期美元/人民币掉期升水                    530                        
                                                                          
 离岸人民币市场,北京时间16:38                  今日           上日        
                  1年期NDF                  6.1495/20       6.1465        
                          CNH即期           6.0841/46       6.0828        
   
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
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