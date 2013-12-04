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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 16:41 BJT

台湾央行：共发行3,727.1亿台币存单，存单发行余额减17.5亿

路透台北12月4日 - 台湾央行周三公布，今日共发行3,727.1亿台币存单，相较存单到期3,744.6亿台币，存单发行余额减17.5亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,625.1

91天期 0.93 82.0

182天期 1.05 20.0

央行上日共发行1,581.7亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,851.95亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为594亿台币，累计超额准备为3,818亿，加计前期1%的超额准备为5,128亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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