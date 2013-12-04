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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 16:46 BJT

新兴汇市：泰国海军司令表态帮助稳定泰铢，企业美元需求打压印尼卢比

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泰铢 32.21 32.16 -0.16 -4.97 30.61

菲律宾披索 43.86 43.72 -0.32 -6.41 41.05

印尼卢比 11955.00 11880.00 -0.63 -19.45 9630.00

印度卢比 62.32 62.36 +0.06 -11.76 54.99

马币 3.2210 3.2160 -0.16 -5.06 3.0580

人民币 6.0913 6.0924 +0.02 +2.28 6.2303

(完)

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