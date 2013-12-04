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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 16:40 BJT

基金产业：中港基金互认框架已达成共识，进入最后阶段--官员

路透香港12月4日 - 中国及香港证监会官员周三表示，中港基金互认已完成了框架协议，初期将开放简单(vanilla type)的常规产品，并在互相尊重双方监管的方式下进行，将会尽快公布相关细则。

中国证监会基金监管部副主任徐浩在一场会议上指出，两地证监会、中国外汇管理局三方己就基金互认的框架达成共识，包括基金范围、管理人条件、讯息披露、监管等。

“（基金互认）是循序渐进的，我们习惯摸着石头过河，”徐浩说，“从运作成熟、简单透明的产品开始，实施一段时间后再逐步扩大。”

他同时表示，虽然两地监管有一些差异，但共识是根据两地市场现有作法，不对惯例作出太大调整。并在保护投资人的基础上作出监管。

香港证监会副行政总裁张灼华则指出，中港基金互认将按照尊重两地法规、创造双赢、循序渐进三项原则推进。

“我们已经到了最后的阶段，会尽快宣布。“她说。

今年8月签订的CEPA 10补充协议纳入了两地基金互认，一旦政策落实，意味着在香港注册的逾300支基金，符合门槛者均可至内地销售。香港中资基金业协会会长丁晨表示，相信该政策将会影响香港未来5-10年资产管理市场，亦影响到香港能否成为繁荣的国际金融中心。（完） (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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