台湾货币市场：12月5日及本提存期资金预期变化一览表

《汇市简讯》美元/韩元开高，早盘站上1,140

0008GMT * 美元/韩元开盘报1,137.0，早盘高见1,140.2，上个交易日收盘价为1,134.5 * 亚洲时段市场气氛普遍看涨美元，因地缘政治风险加剧 * 美元/韩元或许确认看涨的技术面线索，暂时处于波林格上升趋势 * 周一若收在1,136.0之上，将巩固利好美元的技术面倾向 * 交易员高度戒备有关美国可能对朝鲜采取行动的消息 * 美国上周对叙利亚发动导弹袭击标志着特朗普的基调出现转变(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)