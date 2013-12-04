台湾货币市场：12月5日及本提存期资金预期变化一览表

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月10日
--为吸引泛滥游资，行政院决三管齐下，引进银行及保险等金融业投入，包括直接投资、专案融资、发行绿色债券等衍生性金融商品流通、协助电厂企业上市柜。目前国泰、富邦等金控，中租迪和等金融业者均跃跃欲试，南山寿险也正评估中。
路透台北12月5日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期446.5亿台币。
--公债付息92甲10期10息10.0625亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期4兆(万亿)9,973.15亿台币 ：(单位：亿台币)
12/06 5,358.35
12/09 4,333.65
12/10 1,300.00
12/11 606.00
12/12 630.00
12/13 719.35
12/14 14.00
12/16 6,448.00
12/17 4,200.00
12/18 1,704.50
12/19 3,941.00
12/20 877.00
12/23 2,128.50
12/24 841.00
12/25 592.50
12/26 3,354.85
12/27 3,590.85
12/30 3,934.80
12/31 1,597.70
*01/01 3,750.10
01/02 25.00
01/03 26.00
--公债付息6.3750亿台币
12/28 99甲9期3息6.3750亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--12/09：发行一年期央行存单，预计金额1,000亿台币，6日标售。
--12/16：发行两年期央行存单，预计金额100亿台币，13日标售。
--12/27：发行财102-13期364天期国库券，预计金额350亿台币，26日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
*表新增及修正 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
--为吸引泛滥游资，行政院决三管齐下，引进银行及保险等金融业投入，包括直接投资、专案融资、发行绿色债券等衍生性金融商品流通、协助电厂企业上市柜。目前国泰、富邦等金控，中租迪和等金融业者均跃跃欲试，南山寿险也正评估中。
0008GMT * 美元/韩元开盘报1,137.0，早盘高见1,140.2，上个交易日收盘价为1,134.5 * 亚洲时段市场气氛普遍看涨美元，因地缘政治风险加剧 * 美元/韩元或许确认看涨的技术面线索，暂时处于波林格上升趋势 * 周一若收在1,136.0之上，将巩固利好美元的技术面倾向 * 交易员高度戒备有关美国可能对朝鲜采取行动的消息 * 美国上周对叙利亚发动导弹袭击标志着特朗普的基调出现转变(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)
--东方电子称，拟以发行股份方式收购东方电子集团、宁夏黄三角合计持有的威思顿83.26%股权，标的价格17.74亿元人民币。收购完成后，威思顿将成为东方电子全资子公司。