路透伦敦12月4日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元继续坚韧走势，但在升逾1.3650美元之前，仍有可能回落向1.3480一带。若出现任何回落走势，需要守在1.3480区域上方，才能令目前的向上势头得以维持，并有望测试从纪录高位1.6040拉出的长期趋势线切入位1.3940。只有跌破1.3480，才说明欧元在跌向上周低点1.3400，之后是1.3300。

美元/日圆：今年高点103.75日圆仍是主要目标水准，也是升至105.00日圆之前的重要阻力。任何回落走势都很可能可能在100.60日圆水准获得支撑。若跌破99.20日圆，可能进一步滑向98.50。

英镑/美元：英镑位于本周高点1.6445和低点1.6340之间，似乎正在原地踏步。只要英镑在任何拉回走势中仍保持在1.6250支撑位之上，那么应会维持正面动能，升向1.6520。枢纽支撑位仍在1.6110，若失守或将回头跌向数周以来的支撑位1.5880/90。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3583 1.3589 -0.04 +2.95 1.3194

美元/日圆 102.67 102.49 +0.18 +18.37 86.74

欧元/日圆 139.48 139.30 +0.13 +21.87 114.45

美元/瑞郎 0.9049 0.9043 +0.07 -1.16 0.9155

英镑/美元 1.6370 1.6391 -0.13 +0.73 1.6251

美元/加元 1.0670 1.0646 +0.23 +7.55 0.9921

澳元/美元 0.9020 0.9136 -1.27 -13.21 1.0393

新西兰元/美元 0.8181 0.8240 -0.72 -1.23 0.8283

欧元/瑞郎 1.2294 1.2288 +0.05 +1.81 1.2075

欧元/英镑 0.8293 0.8291 +0.02 +2.21 0.8114

欧元/瑞典克朗 8.8438 8.8510 -0.08 +3.10 8.5777

美元/挪威克朗 6.1106 6.0943 +0.27 +9.84 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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