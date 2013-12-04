台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
路透伦敦12月4日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元继续坚韧走势，但在升逾1.3650美元之前，仍有可能回落向1.3480一带。若出现任何回落走势，需要守在1.3480区域上方，才能令目前的向上势头得以维持，并有望测试从纪录高位1.6040拉出的长期趋势线切入位1.3940。只有跌破1.3480，才说明欧元在跌向上周低点1.3400，之后是1.3300。
美元/日圆：今年高点103.75日圆仍是主要目标水准，也是升至105.00日圆之前的重要阻力。任何回落走势都很可能可能在100.60日圆水准获得支撑。若跌破99.20日圆，可能进一步滑向98.50。
英镑/美元：英镑位于本周高点1.6445和低点1.6340之间，似乎正在原地踏步。只要英镑在任何拉回走势中仍保持在1.6250支撑位之上，那么应会维持正面动能，升向1.6520。枢纽支撑位仍在1.6110，若失守或将回头跌向数周以来的支撑位1.5880/90。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3583 1.3589 -0.04 +2.95 1.3194
美元/日圆 102.67 102.49 +0.18 +18.37 86.74
欧元/日圆 139.48 139.30 +0.13 +21.87 114.45
美元/瑞郎 0.9049 0.9043 +0.07 -1.16 0.9155
英镑/美元 1.6370 1.6391 -0.13 +0.73 1.6251
美元/加元 1.0670 1.0646 +0.23 +7.55 0.9921
澳元/美元 0.9020 0.9136 -1.27 -13.21 1.0393
新西兰元/美元 0.8181 0.8240 -0.72 -1.23 0.8283
欧元/瑞郎 1.2294 1.2288 +0.05 +1.81 1.2075
欧元/英镑 0.8293 0.8291 +0.02 +2.21 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.8438 8.8510 -0.08 +3.10 8.5777
美元/挪威克朗 6.1106 6.0943 +0.27 +9.84 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 高琦)
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。