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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 16:51 BJT

表格：台湾外资及陆资11月净汇入0.61亿美元，今年累计净汇入113.26亿

路透台北12月4日 - 台湾金融监督管理委员会周三发出新闻稿表示，外资及陆资于11月净汇入约0.61亿美元，为连续第三个月净汇入。今年至11月底为止，累计净汇入约113.26亿美元。

以下为今年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：

月份 金额(亿美元)

11月 +0.61

10月 +31.64

9月 +38.53

8月 -21.66

7月 +27.68

6月 -29.60

5月 +29.88

4月 +11.91

3月 -0.70

2月 +18.36

1月 +6.62

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今年累计 +113.26

注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。

资料来源：金管会证期局

参看台湾汇市相关新闻，请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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