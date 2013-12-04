表格：台湾外资及陆资11月净汇入0.61亿美元，今年累计净汇入113.26亿

弘业期货：市场缺乏利好因素，郑棉短期料维持振荡格局

3月，国储开始抛储，供应增加，棉花现货价格温和下跌。抛储至今，代表国内棉花价格的中国棉花价格指数3128B指数下滑了120元/吨。在此过程中，期货主力1709合约在一个月内下跌了1700元/吨。笔者认为，这主要是市场供应宽松预期所致。近日，在美国和中国预期植棉面积数据发布后，郑棉价格在利空出尽后止跌。不过，市场依旧缺乏利好因素。