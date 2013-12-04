表格：台湾外资及陆资11月净汇入0.61亿美元，今年累计净汇入113.26亿

更新版 1-日本数据：2月经常帐盈余2.8万亿日圆，超乎预期
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。
路透台北12月4日 - 台湾金融监督管理委员会周三发出新闻稿表示，外资及陆资于11月净汇入约0.61亿美元，为连续第三个月净汇入。今年至11月底为止，累计净汇入约113.26亿美元。
以下为今年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
11月 +0.61
10月 +31.64
9月 +38.53
8月 -21.66
7月 +27.68
6月 -29.60
5月 +29.88
4月 +11.91
3月 -0.70
2月 +18.36
1月 +6.62
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今年累计 +113.26
注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
资料来源：金管会证期局
参看台湾汇市相关新闻，请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。
路透北京4月10日 - 中国人民日报周一刊文称，虽然年初不少经济数据初现企稳回暖迹象，但经济下行压力仍然不可小觑；保持合理的固定资产投资增速，有很强的现实必要性。
3月，国储开始抛储，供应增加，棉花现货价格温和下跌。抛储至今，代表国内棉花价格的中国棉花价格指数3128B指数下滑了120元/吨。在此过程中，期货主力1709合约在一个月内下跌了1700元/吨。笔者认为，这主要是市场供应宽松预期所致。近日，在美国和中国预期植棉面积数据发布后，郑棉价格在利空出尽后止跌。不过，市场依旧缺乏利好因素。