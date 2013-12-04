中国债市：利率债午后先扬后抑，短线交易盘主导盘势

路透上海12月4日 - 中国银行间债市周三利率债收益率先跌后扬。市场人士表示，早间招标五年国债收益率偏低，现券收益率午后初段先顺势下行，但此后因国债期货由升转跌，且IRS全线走高，均打击多头意愿，短线获利回吐增加，机构选择落袋为安。

他们还提到，随着资金面的宽松，机构对明日公开市场的操作也持相对谨慎预期，而近期市场日内波幅明显加大，机构对后市看法渐显分歧，虽然尚难判断趋势性拐点何时出现，但利率债或许正在一个缓慢的探底过程中。

“七年国债午后成交还蛮多的，收益率都上来了，有券商砸盘，主要收益率下来一些以后，没人愿意看多到什么程度，有盈利就出了。”上海一大型券商交易员称。

他并指出，机构仍在关注明日公开市场操作，资金面渐宽后，央行会否重蹈覆辙，暂停周四的14天逆回购，“就担心明天不一定会放(逆回购)。”

公开市场上，央行周二缩量进行了180亿元七天期逆回购操作，今日一级交易商上报需求未有变化，仍包括正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。

多位交易员都指出，近期现券波幅加大，参与机构多为券商基金等，而较少见到中资银行身影，“这波主要是券商在打，银行没怎么参与， 年内还是比较谨慎，看不到利率大幅下行的驱动力。”广发银行交易员吴思捷称。

他并指出，今天IRS全线上行，国债期货午后也转而下跌，从目前的资金面、政策面、基本面均不支持出现大的趋势性行情，“(现券)最多就是前面的高点不容易突破，但并不代表市场出现拐点向下。”

长江证券资金营运部高级研究员熊德超则提到，美国劳工部周五将公布备受关注的就业报告，机构担忧不久之后的美联储会议上将会讨论撤出刺激政策，“况且(国内)资金成本还在那里，最近(现券)波动是挺大的，机构有一定分歧，但做做小投机，也不敢大举建仓。”

剩余期限约6.87的固息国债130020券 最新成交收益率在4.44%，上日尾盘为4.41%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.7126 4.5754

上日 3.7373 4.6233

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.3150/4.2525

国债参考率报价 4.0950/4.0300

金融债参考率报价 5.1450/5.0788(完)

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