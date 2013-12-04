欧元债市：德债期货下滑，西班牙服务业PMI减轻成长疑虑

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
欧元区服务业数据与第三季国内生产总值(GDP)修正值将在稍后公布。
在美国非农就业报告周五出炉前，美国ADP民间就业报告将吸引特别关注。
德债期货 下跌21个跳动点至141.07，而10年期德国公债 收益率上升2个基点至1.75%。交易商称，一些投资者减持德债，来为今日稍晚将标售的最多40亿欧元五年债券留出空间。
葡萄牙公债持稳，周二因公债置换操作需求强于预期而上涨。
葡萄牙10年期公债 收益率上升1个基点至5.91%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰；审校 张涛)
中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
以下为路透中文新闻为您整理的4月5日-7日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周汇市小幅走弱，持续区间波动行情，中美领导人会晤以及美国宏观数据出炉之前，人民币汇价窄幅波动，成交收窄，再加上本周中间价略有过滤，大行亦在关键点位坚守，因此虽然逢低购汇热情较高，但人民币汇价本周末仍收盘在6.90下方位置，下周会持续关注习特会成果以及美指动向。 公开市场操作: --中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，当周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表示，月初资金面转松，例行缴准一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。
路透瓦莱塔4月7日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，希腊及其国际债权人周五就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件；相关专家将前去敲定该协议。