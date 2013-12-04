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债券 | 2013年 12月 4日 星期三 16:58 BJT

欧元债市：德债期货下滑，西班牙服务业PMI减轻成长疑虑

欧元区服务业数据与第三季国内生产总值(GDP)修正值将在稍后公布。

在美国非农就业报告周五出炉前，美国ADP民间就业报告将吸引特别关注。

德债期货 下跌21个跳动点至141.07，而10年期德国公债 收益率上升2个基点至1.75%。交易商称，一些投资者减持德债，来为今日稍晚将标售的最多40亿欧元五年债券留出空间。

葡萄牙公债持稳，周二因公债置换操作需求强于预期而上涨。

葡萄牙10年期公债 收益率上升1个基点至5.91%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰；审校 张涛)
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