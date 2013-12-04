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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 17:19 BJT

《独家新闻》花旗等欧美银行将因利率操纵被狠罚17亿欧元--消息

“罚款总额是17亿欧元，”消息人士表示。如果该数目属实，将是欧盟执委会迄今开出的最大罚单。

被操纵的指标利率涉及伦敦银行间拆放款利率(Libor)等。(完) (编译 田建华/张涛；审校 徐文焰)
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