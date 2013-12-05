《分析师观点》台湾11月CPI年增率低于预期，央行明年升息与否看法分歧

路透台北12月5日 - 台湾主计总处周四公布，11月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.67%，低于路透调查的升0.85%。

11月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.95%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

11月 10月

CPI（较上年同期） +0.67 +0.64

路透调查（较上年同期） +0.85

CPI（较上月，经季节调整） -0.29 -0.01

核心CPI（较上年同期） +0.20 +0.15r

WPI（较上年同期） -0.95 -1.86r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。

**市场评论**

--台新投顾分析师 王凯民：

今年的物价成长温和，因去年物价的基期较高，且台湾景气疲弱，对央行来说不至于造成任何压力。但央行的压力会落在明年。

接下来的几个月里，只要每月物价月增率增加一点点，因为今年上半年的基期较低，到明年3月的时候，物价上涨的压力就会显现。如果明年景气状况好转，物价又逐渐上涨，央行或许在明年第一季季末就会相对考量较多，第二季就有机会见到升息的实质考量。

--大众银行总经分析师 陈森林：

大致符合我们先前预期，估今年全年CPI年增率为0.85%，明年CPI年增率则为1.1%，主要因为景气复苏力道比预期弱，影响消费意愿无法推高物价，今明年皆没有物价压力，预期明年央行利率政策仍会持平不变。

**市场反应**

--台币兑美元 周三收盘升1分至29.692。

--台股加权股价指数 周三收升0.3%，报8,418点。

--指标五年期公债102/11 殖利率周三跌0.7基点报1.0850%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行9月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续九次维持利率不变。

--主计总处11月间下修2013年全年经济成长率为1.74%，CPI年成长率为0.94%。

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