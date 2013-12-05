台湾数据：11月消费者物价指数年增0.67%，低于预期

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透台北12月5日 - 台湾主计总处周四公布，11月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.67%，低于路透调查的升0.85%。
11月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.95%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
11月 10月
CPI（较上年同期） +0.67 +0.64
路透调查（较上年同期） +0.85
CPI（较上月，经季节调整） -0.29 -0.01
核心CPI（较上年同期） +0.20 +0.15r
WPI（较上年同期） -0.95 -1.86r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)
参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选