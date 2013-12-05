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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 08:42 BJT

台湾数据：11月消费者物价指数年增0.67%，低于预期

路透台北12月5日 - 台湾主计总处周四公布，11月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.67%，低于路透调查的升0.85%。

11月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.95%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

11月 10月

CPI（较上年同期） +0.67 +0.64

路透调查（较上年同期） +0.85

CPI（较上月，经季节调整） -0.29 -0.01

核心CPI（较上年同期） +0.20 +0.15r

WPI（较上年同期） -0.95 -1.86r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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