表格：LME金属库存最新变化--12月4日

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
路透伦敦12月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 415,425 -3,325 锡 10,575 -25 铅 229,450 -500 锌 951,000 -4,575 铝 5,472,450 +6,875 镍 252,816 -156 铝合金 59,300 -60 NASAAC 88,020 -600 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据<0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOC <0#MCUSTX-LOC-GR 铅 <MPB-STOC <0#MPBSTX-LOC-GRD KS> D> KS> > 铝 <MAL-STOC <0#MALSTX-LOC-GR 锡 <MSN-STOC <0#MSNSTX-LOC-GRD KS> D> KS> > 锌 <MZN-STOC <0#MZNSTX-LOC-GR 铝合 <MAA-STOC <0#MAASTX-LOC-GRD KS> D> 金 KS> > 镍 <MNI-STOC <0#MNISTX-LOC-GR NASA <MNA-STOC <0#MNASTX-LOC-GRD KS> D> A KS> > (编译 张涛；审校 王洋)
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。