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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--12月4日

路透伦敦12月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           415,425         -3,325
    锡            10,575            -25
    铅           229,450           -500
    锌           951,000         -4,575
    铝         5,472,450         +6,875
    镍           252,816           -156
    铝合金        59,300            -60
    NASAAC        88,020           -600
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据   库存分布          品种  库存数据   库存分布
 铜    <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LOC-GR  铅    <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LOC-GRD
       KS>        D>                      KS>        >
 铝    <MAL-STOC  <0#MALSTX-LOC-GR  锡    <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LOC-GRD
       KS>        D>                      KS>        >
 锌    <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LOC-GR  铝合  <MAA-STOC  <0#MAASTX-LOC-GRD
       KS>        D>                金    KS>        >
 镍    <MNI-STOC  <0#MNISTX-LOC-GR  NASA  <MNA-STOC  <0#MNASTX-LOC-GRD
       KS>        D>                A     KS>        >
 
 (编译 张涛；审校 王洋)
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