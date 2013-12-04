英国数据：11月服务业PMI降至60，行业强劲增速略为放缓

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
11月服务业PMI比路透调查的预估中值低2点，而且比受访的24名分析师给出的预估值都要低。
不过，本周的制造业和建筑业调查强劲，意味着英国第四季经济有望加速成长。
综合考虑这三个产业的活动指标，Markit预测第四季国内生产总值(GDP)增速将从第三季的0.8%加快至逾1.0%.
11月综合PMI从10月的纪录高位61.6降至60.5。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。