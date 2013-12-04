英国数据：11月服务业PMI降至60，行业强劲增速略为放缓

11月服务业PMI比路透调查的预估中值低2点，而且比受访的24名分析师给出的预估值都要低。

不过，本周的制造业和建筑业调查强劲，意味着英国第四季经济有望加速成长。

综合考虑这三个产业的活动指标，Markit预测第四季国内生产总值(GDP)增速将从第三季的0.8%加快至逾1.0%.

11月综合PMI从10月的纪录高位61.6降至60.5。(完)