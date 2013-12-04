香港房地产：明年一手住宅楼价料续寻底--仲量联行

路透香港12月4日 - 物业顾问--仲量联行周三表示，在香港政府压抑楼市的“辣招”下，二手住宅市场成交大幅萎缩，因此预期未来发展商将须以更大的折扣更多的优惠去吸引市场仅余的买家，料一手住宅楼价将继续“寻底”。

该行预测，2014年一般住宅楼价将下跌10%，而豪宅市场因涉及交易银码较大，更难觅得买家，故此估计跌幅更大，达10-15%。

“市场对加息有戒心，加上在政府楼市辣招下，成交料将维持极低水平，市场逐渐有向下调的风险。”仲量联行香港董事总经理兼资本市场部主管曾焕平在记者会上称。

另一方面，虽然政府过去几年积极增加土地供应，但由售出土地至楼宇的落成需数年时间。曾焕平相信起码到2016年房屋供应才会开始增加，但估计也只是由2014年的1.68万个增至1.8万个，仍远低于1990-2003年间每年2.7万个的长期平均值。

曾焕平指出，虽然近期一手住宅市场活跃，但二手市场成交极低，情况并不健康。他认为政府应及早检讨目前的楼市辣招，首先应考虑取消双倍印花税及检讨放宽按揭成数。至于针对海外买家及投资者的买家印花税则可以稍后才作检讨。