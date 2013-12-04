泰国示威者停止在警察总部集会，但称战斗会继续

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷12月4日 - 试图推翻政府的泰国抗议者周三突然结束在国家警察总部的集会，但是他们的领导者表示，尽管当局采取努力缓和危机，斗争仍将继续。
泰国军方在过去80年里实施或试图实施了18次政变，但在此次动荡中选择置身事外。海军司令称，随着事态回归正常，他和其他军方领导人排除了干预的可能性。
数天的暴力导致五人丧生。当局周二命令警察撤退，允许示威者进入他们围攻的政府机构，缓和了局面。
抗议领导人Suthep Thaugsuban称，周四是国王普密蓬·阿杜德 （Bhumibol Adulyadej）的86岁大寿，抗议将暂时停止。
但他表示，抗议随后将继续。
“我们将从12月6日再次开始斗争。我们将从天亮就开始，每天都战斗，直到取得胜利为止，”他周二晚间对支持者发表讲话称。
示威者进入了国家警察总部，但未能通过内部的障碍，中午过后不久决定放弃努力。
周一警方与示威者使用了催泪弹和汽油弹，周二示威者和警察在政府大楼内不再对峙。周三数百名女性警察替代了障碍物边的防爆警察，并向示威者挥手道别，双方都高喊“国王万岁”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。