基金观点：未来3-6个月新兴市场经济改善，中国仍有硬着陆风险--施罗德

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
路透香港12月4日 - 施罗德投资 周三称，预料未来3-6个月新兴市场经济将见改善，因制造业增长势头增强带动出口回升，然面临的结构性阻碍因素仍未化解，例如中国仍存在硬着陆的风险。
施罗德首席经济师及策略师Keith Wade称，中国需要调整经济结构，以转向消费开支带动型增长模式，很可能会阻碍未来一两年的经济增长。
“因此，短期内中国的经济增长率或会有所降低。”他说。
但他认为，中国于三中全会后公布的一整套改革措施将带来非常利好的影响。
Wade并称，今年全球经济增长令人失望，虽然在年底前确实有所改善，但与年初相比的增速却非常疲弱，其中一个尤为疲弱的地区是新兴市场，一年前人们曾预期新兴市场今年将会录得6%的增长，然而目前情况而言，新兴市场似乎仅能录得约4.5%的增长。
展望2014年，美国经济的上行风险大于下行风险，财政紧缩对经济的影响将会明显降低，而经济增长将会加快，但存在大量被抑制的需求，民众在楼市、耐用品及汽车方面的开支远低于以往。
而欧洲的主要风险仍在于政治，很可能有个别国家的政党会突然发难，从而导致欧洲前景骤然变得不明朗。
Wade称，亚洲会出现更多下行风险，除了中国之外，最令人担心的是日本的状况。明年日本将开始增税，这将导致该国经济增长明显放缓，这样日本央行或会进一步加大印钞的规模，从而有可能导致日圆贬值，并会对亚洲及全球大部分经济体系造成问题。
他并指出，若明年出现“安倍经济政策失败”的情况，则可能对全球经济带来巨大风险。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。