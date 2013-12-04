基金观点：未来3-6个月新兴市场经济改善，中国仍有硬着陆风险--施罗德

路透香港12月4日 - 施罗德投资 周三称，预料未来3-6个月新兴市场经济将见改善，因制造业增长势头增强带动出口回升，然面临的结构性阻碍因素仍未化解，例如中国仍存在硬着陆的风险。

施罗德首席经济师及策略师Keith Wade称，中国需要调整经济结构，以转向消费开支带动型增长模式，很可能会阻碍未来一两年的经济增长。

“因此，短期内中国的经济增长率或会有所降低。”他说。

但他认为，中国于三中全会后公布的一整套改革措施将带来非常利好的影响。

Wade并称，今年全球经济增长令人失望，虽然在年底前确实有所改善，但与年初相比的增速却非常疲弱，其中一个尤为疲弱的地区是新兴市场，一年前人们曾预期新兴市场今年将会录得6%的增长，然而目前情况而言，新兴市场似乎仅能录得约4.5%的增长。

展望2014年，美国经济的上行风险大于下行风险，财政紧缩对经济的影响将会明显降低，而经济增长将会加快，但存在大量被抑制的需求，民众在楼市、耐用品及汽车方面的开支远低于以往。

而欧洲的主要风险仍在于政治，很可能有个别国家的政党会突然发难，从而导致欧洲前景骤然变得不明朗。

Wade称，亚洲会出现更多下行风险，除了中国之外，最令人担心的是日本的状况。明年日本将开始增税，这将导致该国经济增长明显放缓，这样日本央行或会进一步加大印钞的规模，从而有可能导致日圆贬值，并会对亚洲及全球大部分经济体系造成问题。

他并指出，若明年出现“安倍经济政策失败”的情况，则可能对全球经济带来巨大风险。（完）