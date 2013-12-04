更新版 1-中国货币市场：主要回购利率续降七天融出兴趣增，仍关注公开市场操作

(新增收盘数据)

路透北京/上海12月4日 - 中国银行间市场周三主要质押式回购 加权利率延续回落态势，其中机构融出七天的意愿较上日提升，而14天因价格相对偏高，至问津者偏少。交易人士认为，趋向和缓的流动性，应对明日存款准备金清算，及330亿元人民币逆回购到期料无虞。

不过他们提到，仍关注周四央行公开市场的操作方式，预期不做任何操作或施小量逆回购概率较大。

“今天比较松的，隔夜供给充裕，七天需求的人多一点，但也基本能够满足。”华中一银行交易员称，明日的准备金清算是例行的，大家已有所准备，从今天的情况看，不至于冲击流动性又回到很紧张的局面。”

上海一券商交易员表示，14天、21天现在有点难出了，因为价格比较高，所以一些出不掉的就改成七天来出，这个期限供给比昨天要好一些，“我觉得基本算是供需平衡了”，但是一个月、两个月的供给还是比较少。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

上述券商交易员认为，明日虽有330亿元的逆回购到期，及准备金清算这个叠加因素，但当前出资机构的类型还是比较丰富的，所以倾向淡定面对明日资金情况。其反而更担心央行公开市场的操作。

“虽然重启正回购的可能性不大，但我们还是有担心的，毕竟现在资金面比较松...觉得明天没有任何操作的概率更大。”他说。

中国银行间市场资金面渐趋缓和，加之没有国库现金定期存款到期等其他因素扰动，央行公开市场周二进行的七天期逆回购操作规模，较上周同期减逾四成至180亿元人民币，利率则继续持稳。

此外，业内人士周三透露，中国人民银行一级交易商今日上报需求未有变化，仍包括正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。

今日银行间市场质押式回购总成交量5,469.29亿元，继续较上日的6,274.73亿元减少；其中隔夜品种成交为4,033.56亿元，上日为4,593.49亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.7126 3.7373 -2.47 4,033.56

七天 4.5754 4.6233 -4.79 1,102.93

14天 5.6308 5.8750 -24.42 162.71

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.9000 2.5900 +131.00 2,227.80

七天 4.5150 4.7000 -18.50 292.21

14天 4.6550 5.0000 -34.50 26.77

回购定盘利率

其中:隔夜 3.8000 3.8100 -1.00 --

七天 4.6600 4.6200 +4.00 --

14天 5.7600 5.9300 -17.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.7235 3.7250 -0.15 --

七天 4.5770 4.6000 -2.30 --

三个月 4.7778 4.7365 +4.13 --