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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 17:18 BJT

香港个股：熔盛重工料2013年度亏损扩大，受累造船市场疲弱

路透香港12月4日 - 中国最大民营造船企业--中国熔盛重工集团 周三发出盈利预警，预计2013年度全年业绩将较上年度录得大幅的净亏损。

公司的声明称，由于造船市场处于低谷，公司采取保守的接单策略导致收入下降，令到净亏损扩大。

熔盛重工2013年上半年录得净亏损12.63亿元人民币。其2012年度的净亏损为5.73亿元人民币。

该股今天收低1.71%，报1.15港元，过去一个月累计涨27%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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