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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 17:54 BJT

国际油市：伊朗石油部长预计到2014年底，该国日产量达到400万桶

路透维也纳12月4日 - 伊朗石油部长尚甘尼周三表示，预计伊朗石油日产量将在2014年底时达到400万桶。

根据路透调查，伊朗11月的日产出为265万桶。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)
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