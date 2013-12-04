台湾汇市：台币/美元量缩微升，美非农数据公布前料持稳

* 台币实质汇价持稳区间整理 * 外资偏向汇入及进口商买汇等力道相抵 * 明日实质交易区暂估29.550-29.610 路透台北12月4日 - 台币兑美元 周三微升1分。交易员认为，目前市场欠缺消 息面带动，台币实质交投陷入量缩区间整理，在美国公布非农就业数据之前，台币料将持稳 于既有区间窄幅波动。 汇银人士指出，今日台币仍由实质需求带动汇价，主交投来自外资偏向汇入及进口商在 29.570下方进场买汇，出口商抛汇卖需则稍偏淡静，致今日成交量能较上日缩减，在外资稍 有汇入和进口商买汇的两股力道相抵下，令台币实质汇价依旧游走在原有区间不变。 “台币还是僵在这里。”一位大型本地银行交易员称。 交易员普遍预估，明日台币主要交投区间暂看在29.550-29.610。 市场人士指出，尽管日圆压力稍有缓解，不过韩元大致持稳在1,061附近整理，难提供 台币进一步指引，而台湾央行高度重视牵动美国量化宽松(QE)退场时程的非农就业数据，市 场也观望央行态度，短线台币仍难跳脱盘整格局。 台股周三收高0.3%报8,418.00点，表现优于区域股市。证交所资料显示，外资及陆资在 台股买超34.40亿台币，连八日买超共计279.14亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一个天期换汇点的折价幅度 持平于上日，一个月期远汇 尾盘报价来到29.525/29.540，上日尾盘则收报29 .490。 今日台币实质交易区间主要在29.555-29.590，上日交投则在29.561-29.610；与台币具 比价效应的韩元 今日收高报1,060.5，上日收报1,061.2。 亚洲新兴市场方面，泰铢周三展示出一部分持稳迹象，之前泰国海军司令排除了政变的 可能。此外，印尼企业的美元需求让卢比抹去本周稍早录得的全部涨幅。 本周余日全球重要经济数据以及事件分别有： 周三稍晚美国公布10月新屋销售及10月贸易收支；美联储发布经济褐皮书； 周四有美国公布第三季GDP、个人消费者支出物价指数、10月工厂订单；英国、欧洲央 行利率决定；美国亚特兰大联储总裁洛克哈特就经济和货币政策发表讲话； 周五有美国11月非农就业数据、10月个人所得和个人消费；美国路透/密西根大学消费 者信心指数初值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.692 29.702 29.555-29.730 29.710 5.74 7.69 元太外汇经纪公司 29.676 29.680 29.560-29.690 29.680 2.28 2.29 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.275/-0.250 -0.255/-0.230 (完)