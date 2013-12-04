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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 17:53 BJT

英国金融市场：服务业PMI低于预期，英镑下跌英债期货削减跌幅

路透伦敦12月4日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，英债期货削减稍早跌幅，因英国11月服务业PMI低于预期。

英镑兑美元 跌至日低1.6326美元，英国服务业PMI出炉前报1.6355。

欧元兑英镑 涨0.3%，至日高0.8323，数据公布前在0.8304。

英债期货 的跌幅在数据公布后削减10个跳动点。10年期英债收益率 下滑，致使10年期英债和德债的利差缩窄逾1个基点，来到略高于107基点的水平。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)
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