版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 18:09 BJT

表格：欧元区第三季GDP确认为较前季增长0.1%，较上年同期下滑0.4%

路透布鲁塞12月4日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区第三季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.1%，较上年同期下滑0.4%。

以下为详细数据：(变动百分比)

GDP 2012 GDP 2013

Q4 Q1 Q2 Q3

欧元区

较上季 -0.5 -0.2 0.3 0.1

较上年同期 -1.0 -1.2 -0.6 -0.4 (完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐