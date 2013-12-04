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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 18:10 BJT

表格：欧元区10月零售销售按月下滑0.2%，弱于预期的持平

路透布鲁塞尔12月4日 - 欧盟统计局周三公布：

* 欧元区10月零售销售较前月下滑0.2%(路透调查预估为持平)，较上年同期下滑0.1%(路透调查预估为上升0.9%)

* 欧元区9月零售销售确认为较前月下滑0.6%，较上年同期增长0.3%。

以下为详细数据

欧元区零售销售 13年5月 13年6月 13年7月 13年8月 13年9月 13年10月

较上月(%)

(经季节调整) 1.1 -0.8 0.4 0.6 -0.6 -0.2

较上年同期(%)

(经工作日调整） 0.1 -1.3 -0.7 -0.1 0.3 -0.1

(完) (编译 隋芬; 审校 田建华)
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