表格：欧元区10月零售销售按月下滑0.2%，弱于预期的持平

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
路透布鲁塞尔12月4日 - 欧盟统计局周三公布：
* 欧元区10月零售销售较前月下滑0.2%(路透调查预估为持平)，较上年同期下滑0.1%(路透调查预估为上升0.9%)
* 欧元区9月零售销售确认为较前月下滑0.6%，较上年同期增长0.3%。
以下为详细数据
欧元区零售销售 13年5月 13年6月 13年7月 13年8月 13年9月 13年10月
较上月(%)
(经季节调整) 1.1 -0.8 0.4 0.6 -0.6 -0.2
较上年同期(%)
(经工作日调整） 0.1 -1.3 -0.7 -0.1 0.3 -0.1
(完) (编译 隋芬; 审校 田建华)
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。