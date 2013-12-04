《全球汇市》美元上涨澳元处于低点，欧元受累于区内PMI好坏不一

Oliveri预计，美联储将于1月开始缩减刺激政策。

对冲基金卖出澳元，此前数据显示澳洲第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.6%，逊于分析师预估的成长0.8%。

而在一天前，澳洲央行维持利率在2.5%的纪录低点，重申澳元汇率“仍偏高”。

澳元兑美元下跌1.1%至0.9036美元，跌破关键支撑位0.9050/55。若持续跌穿该水准，则可能一路回落向今年低点0.8848。

对冲基金看空澳元已有一段时间。CQS创始人Michael Hintze上个月对路透称他看空澳元，指出澳洲央行总裁史蒂文斯非常清晰的表示出压低澳元的意愿。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3587 1.3589 -0.01 +2.98 1.3194

美元/日圆 102.57 102.49 +0.08 +18.25 86.74

欧元/日圆 139.37 139.30 +0.05 +21.77 114.45

美元/瑞郎 0.9040 0.9043 -0.03 -1.26 0.9155

英镑/美元 1.6353 1.6391 -0.23 +0.63 1.6251

美元/加元 1.0672 1.0646 +0.24 +7.57 0.9921

澳元/美元 0.9020 0.9136 -1.27 -13.21 1.0393

新西兰元/美元 0.8179 0.8240 -0.74 -1.26 0.8283

欧元/瑞郎 1.2287 1.2288 -0.01 +1.76 1.2075

欧元/英镑 0.8304 0.8291 +0.16 +2.34 0.8114

欧元/瑞典克朗 8.8606 8.8510 +0.11 +3.30 8.5777

美元/挪威克朗 6.1110 6.0943 +0.27 +9.85 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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