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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 17:42 BJT

标题新闻：OPEC石油部长一致认为应维持该组织3,000万桶的日产量--委内瑞拉能源和石油部长拉米雷斯

注：石油输出国组织(OPEC)

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