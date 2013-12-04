路透基点：海南美兰国际机场的三年期贷款规模增至2.5亿美元

路透12月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，海南美兰国际机场的三年期贷款案规模已经从2亿美元增加到2.5亿美元。

有14家银行加入该贷款案。牵头行和簿记行包括：台湾合作金库银行（4,000万美元）、兆丰国际商业银行（3,800万美元）、台新国际银行（3,500万美元）。

华南商业银行（2,200万美元）、东亚银行（1,400万美元）、彰化商业银行（1,400万美元）和台湾土地银行（1,400万美元）共享牵头行头衔。

主办行则包括：德意志银行（1,200万美元）、远东国际银行（1,100万美元）、第一商业银行（1,100万美元）和日盛国际商业银行（1,100万美元）。

安排行包括：中国信托商业银行（1,000万美元）、高雄银行（900万美元）和台中商业银行（900万美元）。

计划在今日签约。

德意志银行担任财务协调人及担保品控管行，合作金库担任额度代理行，台新银行担任文件准备行。

这笔分期偿还贷款由土地及另一家公司的股票提供担保，初始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点。利率将随着借款人合并债务总额的变化而调整：若合并债务总额在35亿元人民币(5.75亿美元)或以下，利率较LIBOR加码330个基点；若债务总额超过35亿元，则加码370个基点。

银行受邀以四个层级参贷：

承贷3,000万美元或以上者，综合收益367个基点，前端费为100个基点，享牵头行头衔；

承贷2,000-2,900万美元者，综合收益352个基点，前端费为60个基点，享主办行头衔；

承贷1,000-1,900万美元者，综合收益339个基点，前端费为25个基点，享安排行头衔；

承贷500-900万美元者，综合收益334个基点，前端费为10个基点。

该笔贷款还有50个基点的承诺费，平均年限是2.68年。

所筹资金用于营运资本及资本支出。（完）