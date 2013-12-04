香港个股：神州数码与慧聪网组合营，在内地开展互联网小额贷款业务

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
路透香港12月4日 - 从事IT及系统产品分销的神州数码 周三宣布，拟伙拍中国B2B电子商务营运商慧聪网成立合资公司，在中国开展互联网小额贷款业务，注册资本为10亿元人民币。
声明称，神州数码和慧聪网将分别拥有合资公司的60%和40%权益，并按此比例出资。
神州数码表示，成立合资公司将助其晋身金融产业的机会，公司相信中国政府鼓励小额信贷行业成长的政策，将有利于合资公司的业务发展。具有互联网特色的小额信贷行业的兴起，能有效满足部份中小型企业的融资需求，实现公司产融结合。
神州数码今天微幅收低0.11%，报9.28港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。