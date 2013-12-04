香港个股：神州数码与慧聪网组合营，在内地开展互联网小额贷款业务

路透香港12月4日 - 从事IT及系统产品分销的神州数码 周三宣布，拟伙拍中国B2B电子商务营运商慧聪网成立合资公司，在中国开展互联网小额贷款业务，注册资本为10亿元人民币。

声明称，神州数码和慧聪网将分别拥有合资公司的60%和40%权益，并按此比例出资。

神州数码表示，成立合资公司将助其晋身金融产业的机会，公司相信中国政府鼓励小额信贷行业成长的政策，将有利于合资公司的业务发展。具有互联网特色的小额信贷行业的兴起，能有效满足部份中小型企业的融资需求，实现公司产融结合。

神州数码今天微幅收低0.11%，报9.28港元。（完）

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