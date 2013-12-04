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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 18:39 BJT

全球金融：欧盟针对六家机构罚款17.1亿欧元，指因存在利率操控行为

“LIBOR和EURIBOR丑闻令人震惊的地方不仅在于对指标利率的操纵行为，还在于原本彼此激烈竞争的银行业者居然共谋操纵利率，”欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)在声明中称。

德意志银行面临的罚金最高，为7.2536亿欧元。

欧盟执委会表示，将继续调查法国农业信贷银行 、汇丰控股 、摩根大通 和经纪商ICAP类似的违法行为。(完)
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