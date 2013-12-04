全球金融：欧盟针对六家机构罚款17.1亿欧元，指因存在利率操控行为

“LIBOR和EURIBOR丑闻令人震惊的地方不仅在于对指标利率的操纵行为，还在于原本彼此激烈竞争的银行业者居然共谋操纵利率，”欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)在声明中称。

德意志银行面临的罚金最高，为7.2536亿欧元。