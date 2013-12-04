CNH动态：人民币即期随中间价走高后回落，市场无明确方向

路透香港12月4日 - 人民币中间价周三气势如虹上开58个点子创历史新高，香港人民币即期汇价 周三早盘随即跟随小升，午盘后又因美元指数反弹而走弱，交易员称，年底前离岸即期将紧随境内市场暂无明确方向。

离岸即期早盘受人民币中间价 高开而小幅上行，本地时间上午10:00-11:00时，买价创盘中高点，午盘随着美元指数的反弹、澳元兑美元跌至三个月低点等影响，即期小幅走弱。

“CNH开盘随中间价走低（美元兑人民币）一点，下午又因澳元、英镑兑美元跌的比较厉害，美元指数反弹，即期走高了一些， 全天波动也就20个点子水平，市场没有明确交易方向。”一位中资银行外汇交易员称。

此外，境内市场美元兑人民币一年期掉期 升水下午收盘跳涨报530点，受到境内货币市场人民币利率在月初仍居高不下的影响，离岸CNH远掉市场中美元兑人民币一年期掉期 升水亦涨至711点。

“主要还是看境内的走势，不少交易员已开始赌人民币中间价在月底前会继续高开。”一家外资银行交易员称。

本地时间下午6:23分，离岸人民币 报6.0836，上日尾盘在6.0835；此与在岸人民币即期收盘 6.0916，价差为80个点子，价差近日已趋稳在60-80个点子间。

人民币兑美元即期 周三收盘小幅上扬至逾三周新高，但仅较昨日收盘价上扬8个点子，涨幅远低于中间价，今天中间价上涨58个点子至6.13元并创历史新高，交易人士称，大行购汇仍未松动，令即期紧锁于12个点的波动空间，无法对中间价新高作出同步响应。

美元指数 涨0.07%至80.681，美元兑日圆和兑欧元周三上涨，澳元兑美元 周三盘中一度下挫1%至9月初以来最低的0.9045美元。（完）

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