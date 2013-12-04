马来西亚期市：棕榈油期货终止三日连跌并收升，市场担心洪水导致减产

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
路透吉隆坡12月4日 - 马来西亚棕榈油期货周三小幅上涨，终止三日连跌态势，因市场担心关键的棕榈种植地区的雨季洪水更趋恶化，或将拖累棕榈油产量。
过去几天，暴雨和大雷雨席卷马来西亚一些地区，造成Johor和Pahang等低洼地区发生洪水。这些地区拥有大量的棕榈种植园。
“大部分天气预报都预计将有大雨和洪水，这意味着12月产量一定会出现下滑。”一位驻吉隆坡的交易商表示。
马来西亚指标2月棕榈油合约 上涨1.5%，报每吨2,656林吉特。
总成交量在30,134口，低于35,000口的平均水平，因一些投资者等待更多有关洪水情势的消息。
不过，路透市场分析师王涛称，棕榈油技术面偏空，合约或许会小跌至每吨2,588林吉特的支撑位。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。