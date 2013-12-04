马来西亚期市：棕榈油期货终止三日连跌并收升，市场担心洪水导致减产

路透吉隆坡12月4日 - 马来西亚棕榈油期货周三小幅上涨，终止三日连跌态势，因市场担心关键的棕榈种植地区的雨季洪水更趋恶化，或将拖累棕榈油产量。

过去几天，暴雨和大雷雨席卷马来西亚一些地区，造成Johor和Pahang等低洼地区发生洪水。这些地区拥有大量的棕榈种植园。

“大部分天气预报都预计将有大雨和洪水，这意味着12月产量一定会出现下滑。”一位驻吉隆坡的交易商表示。

马来西亚指标2月棕榈油合约 上涨1.5%，报每吨2,656林吉特。

总成交量在30,134口，低于35,000口的平均水平，因一些投资者等待更多有关洪水情势的消息。

不过，路透市场分析师王涛称，棕榈油技术面偏空，合约或许会小跌至每吨2,588林吉特的支撑位。(完)

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