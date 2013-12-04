重温稿-中国电信：工信部向三大运营商发放4G牌照，并允许移动进入固网市场

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路透北京12月4日 - 推动4G商用发展，无疑将大大推动信息消费。中国工信部周三向国内三大电信运营商发放4G牌照，并取消对中国移动固定业务经营的限制，允许其进入固定宽带网络市场。

刊登在工信部网站的新闻稿称，已经向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可。

“三家运营企业均已开展TD-LTE规模网络试验，TD-LTE技术完善和产业发展的成熟程度已具备规模商用的条件，”工信部称。

至于未来是否会发放LTE FDD牌照，工信部表示，将根据企业申请，依据相关法定程序，批准相关企业开展LTE FDD网络技术试验，系统验证LTE FDD和TD-LTE混合组网的发展模式，并将在条件成熟后发放LTE FDD牌照。

4G具有上网速度快、延迟时间短、流量价格更低等特点，能够有效实现移动状态下的高速数据业务。这距离中国在2009年发放3G牌照时间间隔只有五年。

“加快推动4G商用发展，对促进信息消费、拉动内需和实现国家创新战略具有重要意义，”工信部对此进行解读称，4G的部署可以有效带动产业链快速发展，首先4G建网过程需要采购大量网络设备，而且还将带动手机终端的升级换代。

据工信部介绍，中国3G发展头三年直接带动投资4,556亿元人民币，间接拉动投资22,300亿元；直接带动终端业务消费3,558亿元，间接拉动社会消费3,033亿元。同时，3G发展也增加了社会就业机会，三年直接带动增加就业岗位123万个，间接拉动增加就业岗位266万个。

工信部在向三大运营商发放4G牌照的同时，也宣布取消对中国移动固定业务经营的限制，允许其进入固定宽带网络市场。