中国煤炭：2013年煤炭进口量可能达3亿吨，占全球贸易量近1/4--煤企高层

路透北京12月4日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华 科学技术研究院副总经理张广军周三称，2013年中国煤炭进口量可能要达到3亿吨，占全球煤炭贸易量的比例接近25%，中国煤炭市场向海外发展成为必然趋势。

张广军在中国煤炭“走出去”论坛上指出，随着中国的工业化、城镇化，现代化进程，中国未来在经济增长的同时将大力提升能源需求，未来很长的一个时期，中国煤炭消费将以3%这个速度增长，煤炭作为主体能源的地位不会改变。

“（中国）煤炭产销量的增速与GDP的增速保持同样的态势，未来一段时间，虽然经济增速趋缓，但在城市化，信息化、工业化过程中对能源的消费会不断加大，所以能源需求保持平稳增长。”张广军指出。

他并强调，中国煤炭占能源消费70%的这个比例始终在支撑中国经济的快速发展，中国已经成为全球最大的煤炭生产国、消费国和进口国。且中国煤炭生产、消费和贸易与国际市场的接轨越来越紧密。

河南神火集团发展部主任李朝林亦在论坛上指出，中国资源型行业在海外开发势不可挡。中国煤炭行业在海外开发煤炭资源上整体上是比较理想的，但也遇到一些问题和风险，尤其是政府管理风险、政策保护风险、企业管理风险等。

他并强调，由于国际货币的汇率变化，也会给海外煤炭企业造成严重损失，从事海外开发的煤炭企业必须预防由此给企业带来的经济风险。比如，由于澳元兑美元的汇率下降，兖州煤业澳大利亚子公司的美元贷款产生了汇兑损失。一个季度的汇兑损失达到32.6亿元，损失非常严重。

从中国来看，2009年中国首次成为煤炭的净进口国，2011-2012年连续成为全球最大的煤炭进口国，占全球煤炭贸易的比例分别为16%和20%。中国煤炭市场已经成为国际煤炭市场的重要组成部分，从进口国看，集中在印尼、澳大利亚、蒙古、加拿大、美国等煤炭主产区。

中国国务院发布促进煤炭行业平稳运行的意见称，将研究完善差别化煤炭进口关税政策，鼓励优质煤炭进口，禁止高灰分、高硫分劣质煤炭的生产、使用和进口。 （完）