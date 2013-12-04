中美关系：美国副总统拜登称中美关系必须建立在互信之上

路透北京12月4日 - 美国副总统拜登周三对中国国家主席习近平表示，中美两国关系必须建立在互信的基础上。

拜登还表示，习近平是一个坦率的领导人，而坦率会带来信任，这是发生真正变化的基础。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)