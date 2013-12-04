中国央行：金融系统要立足全面深化改革总战略，做好政策设计--行长

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
路透北京12月4日 - 中国人民银行行长周小川周三称，金融系统要着重学习领会好市场在资源配置中起决定性作用这一改革总方向、立足于全面深化改革开放的总战略，从不同层面做好政策设计。
央行网站刊登周小川在武汉分行调研的新闻稿称，周小川还就民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构、加强金融监管、健全多层次资本市场体系、发展并规范债券市场、加快推进利率市场化、完善人民币汇率市场化形成机制、建立存款保险制度、推进国家治理体系和治理能力现代化与维护金融稳定和防范金融风险的关系等方面进行了阐述。
中国三中全会改革决定提出，完善人民币汇率市场化形成机制，加快推进利率市场化，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。加快实现人民币资本项目可兑换。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。