中国央行：金融系统要立足全面深化改革总战略，做好政策设计--行长

路透北京12月4日 - 中国人民银行行长周小川周三称，金融系统要着重学习领会好市场在资源配置中起决定性作用这一改革总方向、立足于全面深化改革开放的总战略，从不同层面做好政策设计。

央行网站刊登周小川在武汉分行调研的新闻稿称，周小川还就民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构、加强金融监管、健全多层次资本市场体系、发展并规范债券市场、加快推进利率市场化、完善人民币汇率市场化形成机制、建立存款保险制度、推进国家治理体系和治理能力现代化与维护金融稳定和防范金融风险的关系等方面进行了阐述。