国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，因现货需求消退

路透新加坡12月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从两周高位下跌近0.5%，至两日低点每吨150.80美元，因现货需求消退，而阿布扎比国家石油公司(ADNOC)和亚洲买家间的定期供给洽商是市场的主题。

熟悉ADNOC谈判的消息人士称，其已经就2014年2月至2015年1月的供给达成协议，FOB价每吨较定价公式高30美元。

12个月合约也包括低硫和戊烷以上级别，报价分别为每吨升水30美元和32美元。消息称ADNOC或尚未敲定这些协议，不过尚不能证实。

炼厂和买家间就价格问题来回拉锯一个多星期，是很常见的。

一位在新加坡的交易员说：“考虑到这是一年期，ADNOC的定期价格很高。”

围绕未来12个月塑料需求的不确定性，使得另一些客户保持观望态度。

亚洲汽油裂解价差约一周半以来首次上升，达到两日高位每桶2.99美元。(完)

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