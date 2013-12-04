国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，因现货需求消退

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
路透新加坡12月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从两周高位下跌近0.5%，至两日低点每吨150.80美元，因现货需求消退，而阿布扎比国家石油公司(ADNOC)和亚洲买家间的定期供给洽商是市场的主题。
熟悉ADNOC谈判的消息人士称，其已经就2014年2月至2015年1月的供给达成协议，FOB价每吨较定价公式高30美元。
12个月合约也包括低硫和戊烷以上级别，报价分别为每吨升水30美元和32美元。消息称ADNOC或尚未敲定这些协议，不过尚不能证实。
炼厂和买家间就价格问题来回拉锯一个多星期，是很常见的。
一位在新加坡的交易员说：“考虑到这是一年期，ADNOC的定期价格很高。”
围绕未来12个月塑料需求的不确定性，使得另一些客户保持观望态度。
亚洲汽油裂解价差约一周半以来首次上升，达到两日高位每桶2.99美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。