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亚洲 | 2013年 12月 4日 星期三 19:31 BJT

东南亚股市：普遍下跌，受美联储缩减购债政策忧虑拖累

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 396.95 -3.81 -0.95 -6.40 424.10

新加坡 3160.70 -26.97 -0.85 -0.20 3167.08

马来西亚 1821.90 -2.39 -0.13 +7.87 1688.95

泰国 1376.63 -7.26 -0.52 -1.10 1391.93

印尼 4241.30 -47.46 -1.11 -1.75 4316.69

菲律宾 6105.23 -74.27 -1.20 +5.03 5812.73

越南 510.88 -0.74 -0.14 +23.48 413.73

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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