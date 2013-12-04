东南亚股市：普遍下跌，受美联储缩减购债政策忧虑拖累

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
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汤森路透东南亚指数 396.95 -3.81 -0.95 -6.40 424.10
新加坡 3160.70 -26.97 -0.85 -0.20 3167.08
马来西亚 1821.90 -2.39 -0.13 +7.87 1688.95
泰国 1376.63 -7.26 -0.52 -1.10 1391.93
印尼 4241.30 -47.46 -1.11 -1.75 4316.69
菲律宾 6105.23 -74.27 -1.20 +5.03 5812.73
越南 510.88 -0.74 -0.14 +23.48 413.73
(完)
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路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。