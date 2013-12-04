国际油市：380-cst燃料油现货价差跌至贴水，因供应充裕且需求疲弱

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
路透新加坡12月4日 - 亚洲380-cst燃料油周三连续第二天下滑，现货价差在两个多月以来首次呈现贴水，因供应充裕与需求疲弱令价格承压。
380-cst燃料油较新加坡现货价差跌至每吨贴水0.50美元，昨日为升水0.12美元。
“现在市场中几乎没有任何有利价格的正面因素，”一位新加坡交易商表示，并称疲弱走势或将持续到1月。
1月/2月跨月价差衍生品贴水加深，说明未来数月的前景不妙。
在亚洲船用燃料油市场，韩国供应紧张局面呈现出缓和迹象，多数供应商可以从12月10日开始销售。
交易商稍早表示，韩国四家船用燃料油供应商中，至少有三家已经在上月底前完全停止出售，因迫于供给中断。
与此同时，交易商表示，香港燃料油供应面临一些拖延，而且12月初供应将趋紧。
维多从嘉能可购买了2万吨12月19-23日船期的380-cst燃料油，价格为较新加坡现货价每吨贴水1.50美元。
新加坡贸易商兴隆自嘉能可那里买入2万吨12月23-27日船期的380-cst燃料油，较新加坡现货价每吨贴水1美元。
嘉能可向维多出售2万吨12月19-23日船期的380-cst燃料油，较新加坡现货价每吨贴水2美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。