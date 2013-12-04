国际油市：380-cst燃料油现货价差跌至贴水，因供应充裕且需求疲弱

路透新加坡12月4日 - 亚洲380-cst燃料油周三连续第二天下滑，现货价差在两个多月以来首次呈现贴水，因供应充裕与需求疲弱令价格承压。

380-cst燃料油较新加坡现货价差跌至每吨贴水0.50美元，昨日为升水0.12美元。

“现在市场中几乎没有任何有利价格的正面因素，”一位新加坡交易商表示，并称疲弱走势或将持续到1月。

1月/2月跨月价差衍生品贴水加深，说明未来数月的前景不妙。

在亚洲船用燃料油市场，韩国供应紧张局面呈现出缓和迹象，多数供应商可以从12月10日开始销售。

交易商稍早表示，韩国四家船用燃料油供应商中，至少有三家已经在上月底前完全停止出售，因迫于供给中断。

与此同时，交易商表示，香港燃料油供应面临一些拖延，而且12月初供应将趋紧。

维多从嘉能可购买了2万吨12月19-23日船期的380-cst燃料油，价格为较新加坡现货价每吨贴水1.50美元。

新加坡贸易商兴隆自嘉能可那里买入2万吨12月23-27日船期的380-cst燃料油，较新加坡现货价每吨贴水1美元。

嘉能可向维多出售2万吨12月19-23日船期的380-cst燃料油，较新加坡现货价每吨贴水2美元。(完)

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