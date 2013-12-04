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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 21:52 BJT

表格：加拿大10月贸易顺差7,500万加元，为22个月以来首见顺差

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

10月 9月(修正值) 变动百分比(%) 9月(前值)

贸易收支 +0.075 -0.303 -- -0.435

出口 40.470 40.589 -0.3 40.647

进口 40.396 40.891 -1.2 41.083

路透调查的分析师平均预估加拿大10月贸易逆差为7.3亿加元。(完)

(编译 徐文焰；审校 王洋)
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