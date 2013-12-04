标题新闻：英国汇丰控股称打算针对欧盟反垄断机构的调查积极为自己辩护

千际指数：郑商所易盛农期指数四周连阴后反转上攻，但反弹料一波三折

整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。