国际油市：亚洲柴油和航煤现货升水持稳，受益于斯里兰卡和越南的需求

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
路透新加坡12月4日 - 亚洲柴油和航煤现货升水周三持稳，行业消息人士称这受益于来自斯里兰卡的现货需求，以及越南的现货买盘。
斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)正在求购逾50万桶柴油和20万桶航煤，船期是1月。
台湾的台塑石化已向中石油售出48万桶含硫500ppm的柴油，船期为1月22-26日，消息人士称价格为每桶较新加坡报价升水0.42美元。这要比该炼厂稍早出售12月末船货的升水0.2-0.3美元高一些。
消息人士称，台塑石化还标售了24万桶同级别的船货，尚未结标。
台塑石化也售出了一艘船期为1月末的航煤船货，买家是BP,价格为每桶较新加坡报价升水约0.80美元，比其之前售出的11月中旬船期的船货高出约0.30美元。
一位在新加坡的交易商说，由于天气较冷，北亚对取暖用煤油的需求可能会上升，这可能会提振航煤的升水。(完)
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(编译 王洋; 审校 徐文焰)
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。