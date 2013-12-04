国际油市：亚洲柴油和航煤现货升水持稳，受益于斯里兰卡和越南的需求

路透新加坡12月4日 - 亚洲柴油和航煤现货升水周三持稳，行业消息人士称这受益于来自斯里兰卡的现货需求，以及越南的现货买盘。

斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)正在求购逾50万桶柴油和20万桶航煤，船期是1月。

台湾的台塑石化已向中石油售出48万桶含硫500ppm的柴油，船期为1月22-26日，消息人士称价格为每桶较新加坡报价升水0.42美元。这要比该炼厂稍早出售12月末船货的升水0.2-0.3美元高一些。

消息人士称，台塑石化还标售了24万桶同级别的船货，尚未结标。

台塑石化也售出了一艘船期为1月末的航煤船货，买家是BP,价格为每桶较新加坡报价升水约0.80美元，比其之前售出的11月中旬船期的船货高出约0.30美元。

一位在新加坡的交易商说，由于天气较冷，北亚对取暖用煤油的需求可能会上升，这可能会提振航煤的升水。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文