美国数据：11月29日当周抵押贷款申请大减，为连续第五周下滑

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
路透纽约12月4日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请大跌，其中再融资申请大幅下滑。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，11月29日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑12.8%。
MBA指出，数据纳入了周四感恩节的影响。
这是该指数连续第五周下滑，目前已降至9月初以来的最低水准。
抵押贷款申请的下降，是因为投资者在努力判断美联储可能在何时退出购债计划。
美联储已表示，当能确定出现稳定且能自我持续的复苏时，就会开始缩减每月850亿美元的美债和抵押支持证券买进速度。
不过近期美国数据好坏参半，令投资者对此感到不确定。
MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率升3个基点至4.51%。
再融资申请指数下滑17.5%，衡量购房贷款申请的指标购房贷款指数则下跌4.1%。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
以下为路透中文新闻为您整理的4月5日-7日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周汇市小幅走弱，持续区间波动行情，中美领导人会晤以及美国宏观数据出炉之前，人民币汇价窄幅波动，成交收窄，再加上本周中间价略有过滤，大行亦在关键点位坚守，因此虽然逢低购汇热情较高，但人民币汇价本周末仍收盘在6.90下方位置，下周会持续关注习特会成果以及美指动向。 公开市场操作: --中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，当周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表示，月初资金面转松，例行缴准一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。
路透瓦莱塔4月7日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，希腊及其国际债权人周五就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件；相关专家将前去敲定该协议。