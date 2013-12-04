美国数据：11月29日当周抵押贷款申请大减，为连续第五周下滑

重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的4月5日-7日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周汇市小幅走弱，持续区间波动行情，中美领导人会晤以及美国宏观数据出炉之前，人民币汇价窄幅波动，成交收窄，再加上本周中间价略有过滤，大行亦在关键点位坚守，因此虽然逢低购汇热情较高，但人民币汇价本周末仍收盘在6.90下方位置，下周会持续关注习特会成果以及美指动向。 公开市场操作: --中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，当周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表示，月初资金面转松，例行缴准一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。