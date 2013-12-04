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债券 | 2013年 12月 4日 星期三 20:20 BJT

美国数据：11月29日当周抵押贷款申请大减，为连续第五周下滑

路透纽约12月4日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请大跌，其中再融资申请大幅下滑。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，11月29日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑12.8%。

MBA指出，数据纳入了周四感恩节的影响。

这是该指数连续第五周下滑，目前已降至9月初以来的最低水准。

抵押贷款申请的下降，是因为投资者在努力判断美联储可能在何时退出购债计划。

美联储已表示，当能确定出现稳定且能自我持续的复苏时，就会开始缩减每月850亿美元的美债和抵押支持证券买进速度。

不过近期美国数据好坏参半，令投资者对此感到不确定。

MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率升3个基点至4.51%。

再融资申请指数下滑17.5%，衡量购房贷款申请的指标购房贷款指数则下跌4.1%。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
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