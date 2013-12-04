欧洲汇市：英镑受强劲数据提振上扬，加剧央行口头干预风险

英镑走强会影响出口竞争力，由此会影响外部需求以及最终的总体经济增速。

包括日本央行和澳洲央行在内的一些主要央行已表达了对本币坚挺的担忧，从而压制了各自本币的汇价。

尽管英国央行立即采取干预行动的可能性不大，但分析师表示其可能不会永远保持缄默。

英镑贸易加权指数 周二触及五年高位85.1。自7月9日触及三年低点1.4814之后，英镑兑美元 已累计上涨了逾10%。

周三英镑兑美元报1.6360，之前于周一曾触及两年高位1.6443,兑欧元也触及11个月高位。

今年以来英镑兑日圆 累计上涨了20%。(完)

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