《市场讯号》中国央行抑制外储扩张意图增添利率汇率共振风险

作者 钟华

路透北京12月10日 - 人民币兑美元汇率 近日冲关夺隘连创历史新高，似乎正在践行中国监管层关于外汇储备已超过最优水平的对外宣言。这也预示着中国外汇政策将更倾向储备“数量控制”，松绑“价格防线”，进而开启资本项目进一步开放及汇率更自由波动的大幕。

如果中国不再青睐外汇储备扩张，将会改变央行货币发行主渠道，从而对中国金融体系产生巨大影响。作为央行货币发行主渠道，通过对冲外汇流入而投放资金总规模至今已近26万亿元人民币，几乎与央行基础货币总额相当。

而在当前中国银行体系市场利率存上行趋势背景下，中国若放松外汇管制，助推资本流出，无疑会令境内债市投资者更加雪上加霜。

今年6月以来，中国的银行等金融机构已饱受流动性紧张和利率不断飙升之苦。如今，央行不青睐外汇储备资产扩张，将使得本已趋下降的外生性流动性供给水平更低，央行如果维持惯常货币投放，银行体系流动性将更为紧俏，助推利率易涨难跌。

事实上，当前利率大涨是中国金融体系演进和市场利率化推进的结果，深层根源在于中国人口红利逐渐消失，储蓄与投资缺口明显收敛，使得流动性从过剩转向短缺，进而加剧银行、基金、券商等各种机构对资金资源争夺，进而推动利率市场化以更快速度前行。

欲浏览中国储蓄投资缺口与外生性流动性供给下降关系图，请点选：link.reuters.com/cyd35v

与此同时，中国央行如果着意推进国际收支平衡，抑制外汇储备扩张，就需要减少外汇市场干预，放松私人部门对外直接投资以及海外证券投资管制，加快人民币资本项目可兑换进程，扩大乃至取消人民币汇率波幅限制。

中国央行行长周小川近期就明确表示，央行将基本退出常态式外汇市场干预。

这与国内利率市场化、流动性紧张及资金价格上升相遇，将会使得国内和国际金融市场联系更紧密，国内外资金快速进出、利率频繁变动和汇率波动率大增，加快各种资产市场波动切换，从而增大市场共振风险。

尤其在美国经济持续复苏，推动全球史无前例量化宽松政策退出预期增强，可能引发全球大类资产市场调整，并对东亚等高风险新兴经济体带来更大震动。今年8月，联储缩减购置预期就曾引发东亚股市和外汇暴跌景象。

对于坐拥全球最大规模的3.7万亿美元外汇储备资产，中国国家外汇管理局局长易纲近日对外宣称，中国外汇储备已经超过最优水平，并足够应对“不论假设什么样的情形（巨大冲击）；其并称，只要国际收支平衡了，外汇储备就可以不增长了。

**流动性冲击逻辑**

中国央行今年6月以来采取中性偏紧货币政策基调，使得流动性处于紧平衡，中国债券市场收益率节节攀升，投资者似乎忽视了外汇流入对银行体系流动性的贡献。

但如果将6月至今央行对冲外汇流入而形成的外汇占款累加，规模已经超过8,000亿元，这相当于央行公开市场操作同期公开净投放资金总量的1.2倍。

即使我们考虑到央行同期还启用常备借贷便利（SLF）投放资金4,000亿元左右，外汇占款也占到央行上述三个方式投放流动性总额的逾四成。今年前10个月，外生性流动性供给累计规模占比更高至近八成。

尽管中国央行可以释放准备金，来对冲减少汇市干预影响，满足市场流动性需求，不过，央行下调准备金率具有较强杠杆效应，将增强金融体系信贷扩张能力，引发已呈透支迹象的信用扩张过度。

目前中国非金融企业债务总规模已占到GDP(国内生产总值)2倍左右，工业企业资产负债率已重新攀升至1998年亚洲金融危机以来高位，偿债能力也在下降，不少企业存活依赖借新还旧的债务循环，令债务总规模不断膨胀，因此对宽松流动性和低利率依赖愈来愈强。

这种依赖表现为企业负债扩张速度超过了现金流扩张步伐，演变成美国经济学家明斯基所划分的投机性融资和庞式融资典型模式。进一步看，包括美国在内的全球经济金融都处于宽松流动性和低利率环境的依赖之中。

因此，中国央行如果抑制外汇储备扩张，外生性流动性供给进一步下降，将助推资金利率抬升，并与利率市场化加速叠加，进而对宽松流动性和低利率依赖的脆弱部门及资产市场造成冲击。

这种冲击表现之一为边际债务杠杆骤升。鉴于中国缺乏全面的非金融部门资产负债表，我们以金融机构资产增量与货币扩张进行简单间接观测，其边际杠杆倍数从2010年3.6倍上升至2012年逾7倍，今年前10月更急剧飙升至近24倍。这意味着脆弱部门和资产价格发生大调整的可能性明显升高。

冲击表现之二是利率螺旋攀升，这将与中国利率市场化共同推进。总结主要国家利率市场化经验，有助于观测利率冲击可能和进程。我们看到，无论是美国、日本等发达国家，还是巴西、印度等发展中国家，在利率市场化初期，名义市场利率和实际利率都普遍上升。

以美国利率市场化为例，1978年美国存贷款名义利率分别为8.2%和9.06%，1981年升至15.91%和18.87%；同期存贷款实际利率也相应从0.6%和1.46%升至5.61%和8.57%。

对比而言，中国目前贷款基准利率虽已放开，但存款基准利率仍受管制，而6月以来市场化的银行间资金利率尽管抬升了利率中枢，但还未广泛传递至贷款等资产端。因此，中国经济和投资者仍需要对利率市场化冲击做好充足准备。

**外汇储备多寡之争**

我们要了解中国央行抑制外汇储备扩张将产生的影响，还有必要全面审视中国对外账户状况，以掌握中国经济金融的健康程度和应对内外发生重大变局的能力。

中国对外账户显示总资产和净资产都在快速成长，今年6月末分别达到5.4万亿美元和1.75万亿元，较2004年末分别增长5.3倍和近5倍；外汇储备占到总资产逾六成。初步来看，我们现在开始追求国际收支平衡有一定必要。

当然，中国外汇储备规模多少合适也一直存在学术和实践上的争议。传统外汇储备适度规模要求，一国外汇储备规模应不低于3-6个月进口额或100%短期外债规模等指标。中国现有外汇储备规模已远超上述指标要求，不过全球金融危机也使得该传统指标面临挑战。

为此，国际货币基金组织（IMF）2011年发表《外汇储备适度性评估》实证研究报告提出，固定汇率经济体外汇储备适度规模指标为10%出口、30%短期外债、15%其他投资及10%广义货币（M2）总和的100%-150%。目前IMF将之运用于评估成员国外部账户稳定性。

根据公式计算，2012年末中国外汇储备适度规模区间为2.05-3.07万亿美元，低于3.3万亿美元官方外汇储备。IMF最新评价中国2012年外汇储备适度性指标为161%（以下限指标衡量）。这也显示中国外汇储备已经“够了”。

不过，市场仍有对中国外汇储备抵御风险能力质疑声音。这源于大量套利资金可能虚增外汇储备规模，金融机构提供买方信贷模式也使大量外汇滞留，而2.2万亿美元外国来华直接投资也有低估嫌疑。如果发生意外大动荡，外汇储备将可能低于适度性规模要求。

正因为此，国家外管局上周六出台贸易融资外汇管理新规，来打击异常外汇资金跨境流动。而今年5月则发文将银行结售汇综合头寸限额与外汇存、贷款比率挂钩，以遏制外汇资金流入。

**广场协议之鉴**

尽管争论声不断，然而庞大外汇储备快速扩张带来的巨大成本和诸多压力确为不争事实。对此，中国也已施行结构调整及近27%人民币升值来推动国际收支平衡，对外贸易顺差与国内生产总值（GDP）之比已较2007年8.8%的峰值大幅收窄。

不过，中国对外贸易盈余规模仍不低。今年前11个月贸易顺差合计已达2,350亿美元,超过去年全年逾2,318亿美元的规模；去年货物贸易盈余规模还接近2008年峰值水平。

事实上，中国庞大外汇储备主要来源于货物贸易盈余的大规模持续增长。累计过去30年，货物贸易盈余贡献了中国外汇储备75%、对外投资总额47%，以及净资产逾1.4倍。

综上来看，中国货物贸易盈余，可能未来一段时间会继续扮演中国储备资产和对外投资扩张的支撑力量。那么，我们能否继续通过人民币升值等举措，来减少贸易盈余，达成国际平衡呢？

日本和德国实证数据显示这并非必然奏效。以日本为例，美日等五国1985年9月为解决日本贸易大幅盈余和美国大幅赤字争端，签订《广场协议》，日圆/美元此后10年升值近70%，这被认为日本股市和房地产暴跌，并“失去十年”原因之一。不过，日本每年货物贸易盈余依然维持在1985年12万亿日圆附近，这一态势并延续至2007年全球危机时。

欲浏览日本货物贸易盈余、对外投资与日圆汇率关系图，请点选：link.reuters.com/xud35v

当然，中国企业竞争力并没有日本企业那么强大，但中国世界工厂角色定位以及对外贸易结构却在不断提升，至少短期内仍有生存和盈余空间。今年前11月机电和高新技术产品进口占到进口总额的72%，出口占到出口总额的85%。

而中国贸易盈余也有着美国等来源地支撑。透过美国对外账户可以发现，美国3.86万亿美元对外净负债主要由货物贸易逆差创造。美国1976年以来累计货物贸易逆差总额贡献了2012年美国25.5万亿美元对外总负债的44%。

欲浏览美国货物贸易逆差与对外负债关系图，请点选：link.reuters.com/dyd35v

尽管美国已在汲取失衡引发全球危机的教训，让制造业重返本土，但就此寄望美国货物贸易逆差短期就能大幅改善并不现实。美国2013年二季度货物贸易逆差规模为1,782亿美元,并没有较危机前水平收窄多少。

事实上，美国对外贸易收支逆差大幅收敛之时，往往也是美国乃至全球危机爆发之时，2008年全球金融危机、2001年互联网泡沫破灭，1990年日本股市与房地产破灭等危机，概莫能外。

而近来美国制造业资本扩张主要在软件研发、整合生产和供应链等领域，而非在制造业设备投资等领域。也就是说，美国可能有服务贸易盈余增加，并有助于经常账户缺口收窄，但美国依然会对中国等经济体商品依赖，从而支撑中国货物贸易维持盈余。

**人民币波动率**

中国贸易盈余持续之下，也并非没有抑制外汇储备资产快速扩张、促进国际收支平衡的方法。其路径就是需要中国进一步开放资本与金融项目管制，推动企业和居民等私人部门更多进行海外投资等，允许人民币汇率更加自由的波动。

对比来看，日本1985年广场协议之后就采取允许私人部门更多进行海外投资。我们看到，中国金融机构对外直接投资有加快态势，今年三季度增加64.58亿美元，而二季度仅为1.35亿美元，三季度增量接近去年全年总增量水平。

不过，中国对外直接投资总规模并不大，截至2012年底才达到5,028亿美元，仅占同期外国来华直接投资总规模的逾两成。这也意味着中国更加深入和全面参与国际市场，扩大对外投资仍有空间。

对此，我们姑且不论中国央行进一步放松资本管制，减少外汇市场干预后，人民币汇率会面临一个怎样升贬走势，但有一点是我们需要面对的，也就是人民币汇率波动率将会大幅提高。

从波动率看，欧元、日圆、英镑、加元、澳元等国际货币兑美元波动率主要在10%左右，大部分在20%以内波动。而最新一周美元兑人民币期权平价波动率 仅为1.4%，2012年初最高曾达到2.6%，其后绝大部分时间围绕在2%以内波动。

欲浏览人民币波动率与国际主要货币波动率对比图，请点选：link.reuters.com/fyd35v

要知道上述国际货币对在2008年金融海啸期间还出现异常波动率，峰值普遍超过30%，其中日圆最高达52%，巴西雷亚尔最高达66.9%。当时，人民币兑美元即期价格几乎呈直线运动。