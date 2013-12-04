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市场报道 | 2013年 12月 4日 星期三 20:46 BJT

美国个股：惠普将于明年初在英国裁员1,124人--Unite工会

路透伦敦12月4日 - 英国Unite工会周三称，美国资讯科技(IT)企业惠普 将在明年初在英国裁员1,124人。

该工会称，已经与惠普管理层举行过会议。公司管理层概述了明年1-3月在布拉克内尔、谢菲尔德和沃灵顿的裁员计划。

工会表示，惠普将裁员归咎于需求下滑和重组。

惠普暂时未发表评论。(完)
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