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货币新闻 | 2013年 12月 4日 星期三 20:47 BJT

国际油市：OPEC决定明年上半年维持石油日产量上限3,000万桶不变--代表

路透维也纳12月4日 - 石油输出国组织(OPEC)两位代表称，该组织周三决定在2014年上半年维持日产量上限在3,000万桶不变。

OPEC对布兰特原油目前112美元/桶的价格感到满意，这高于该组织认为合理的每桶100美元。

由于内乱或外部制裁，两个成员国利比亚和伊朗目前的产量远低于配额，支撑了油价。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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