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市场报道 | 2013年 12月 4日 星期三 22:36 BJT

美国热股：美国11月汽车销量录得六年半最好成绩，福特与通用汽车涨跌互现

路透12月4日 - 大型汽车生产企业公布11月美国销售为六年半以来最佳，因销售折扣力度较大，且大型皮卡继续受到市场欢迎，帮助销售超越华尔街预期。

福特汽车 周三盘初小跌0.30%，报16.52美元；通用汽车 小涨0.34%，报38.27美元。(完)
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